Омичи смогут потренироваться перед «Лыжней России» с Яной Романовой

Фото: Иван МАКЕЕВ
Омичи смогут потренироваться перед Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» вместе титулованной спортсменкой Яной Романовой.
Самая массовая лыжная гонка в этом году пройдет в Омске и семнадцати районах области. В столице региона мероприятие состоится 11 февраля на стадионе ОмГАУ. Открытие мероприятия намечено на 11:45, а в 12:00 все выйдут на старт.
В программе гонке три дистанции: 10-километровая для опытных атлетов, 5-километровая для молодых лыжников, 2-километровая для всех желающих.
Во вторник, 6 февраля, в 14:00 в парке имени 30-летия ВЛКСМ пройдет тренировка с заслуженным мастером спорта России, победительницей первенства Европы Яной Романовой. В ней смогут принять участие все желающие. Главное — не забыть принести свои лыжи.
Зарегистрироваться для участие в «Лыжне России» омичи смогут 9 и 10 февраля с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Певцова, 1. Кроме того, пройти регистрацию можно непосредственно на территории стадиона ОмГАУ в день старта — с 9:00. Для регистрации понадобится медицинский допуск!
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