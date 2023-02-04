Омский врач-онколог рассказал о связи рака и курения

Фото: пресс-служба минздрава Омской области

Врач-онколог хирургического торакального отделения Клинического онкологического диспансера Азат Ибраев рассказал о связи курения и онкологии бронхолегочной системы, а также о способах раннего выявления рака.

Рак лёгкого традиционно входит в тройку самых распространенных онкологических заболеваний. В Омской области онкологические заболевания бронхолёгочной системы и чаще всего они обнаруживаются у мужчин трудоспособного возраста, которые длительное время курят. На ранней стадии рак лёгкого или бронхов протекает скрытно, его симптомы могут быть похожи на симптомы множества других заболеваний, от затянувшегося бронхита до проблем с сердцем.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, люди, подверженные табакокурению, заболевают злокачественными новообразованиями органов дыхания в 20 раз чаще, чем некурящие. И вопреки распространенному мифу о том, что длительно курящим уже нет смысла бросать, врачи утверждают — отказаться от вредной привычки стоит даже не смотря на многолетний стаж курения. Это, в любом случае, благоприятно скажется на самочувствии человека, и чем раньше с пагубным пристрастием будет покончено, тем лучше.

— Часты случаи, когда опухоль в легком длительное время никак себя не проявляет. Хронический бронхит, одышка, боли в груди — таким «набором»» симптомов могут похвастаться многие курильщики. Если же появляется кровохарканье, то необходимо срочно обратиться к врачу. Зачастую новообразования в легких обнаруживаются случайно, во время прохождения флюорографии. Вот тут мы и подходим вплотную к вопросу ранней диагностики. Основной способ раннего выявления рака легкого — рентгенологическое исследование, или обычная ежегодная флюорография. Это простое и бесплатное исследование, которое можно сделать в любой поликлинике. Если на флюорографии обнаружены изменения, врач-терапевт назначает компьютерную томографию органов грудной клетки для уточнения диагноза. Если диагноз подтверждается, то человек будет направлен в онкодиспансер. Залогом успешного лечения является раннее выявление патологического процесса. Если заболевание обнаружено на ранней стадии, прогноз будет наиболее благоприятным, — отметил Азат Ибраев

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru