В Омске во 2 раз продлили режим НМУ первой степени опасности

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Омске во второй раз продлен режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По информации синоптиков, неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе, сохранятся на территории Омска и области до 11:00 5 февраля.

Напомним, режим НМУ в Омске был объявлен еще вечером 2 февраля и с тех пор ежедневно продляется. В небе над городом наблюдается дымка, а воздухе, по словам омичей, наблюдается неприятные запахи, в том числе гари.

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