На трассе под Омском иномарка сбила насмерть пенсионера, шедшего по проезжей части

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в пятницу, 3 февраля, на трассе под Омском под колесами иномарки погиб пенсионер.

Предварительно установлено, что 34-летний мужчина, находившийся за рулем «Рено Дастер», двигаясь по автодороге «Омск-Тара» в сторону Омска, на 87 километре сбил 72-летнего пешехода, шедшего по проезжей части в попутном направлении. Пенсионер от полученных в результате ДТП травм скончался на месте до приезда медиков.

Причины и обстоятельства трагедии госавтоинспекторам предстоит установить в ходе проверки.

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