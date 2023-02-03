Омский «Авангард» проиграл по буллитам в матче на выезде с хабаровским «Амуром»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Сегодня, 3 февраля, «Авангард» сыграл на выезде с хабаровским «Амуром». Матч закончился победой хозяев по буллитам — 3:2.

Счет на 6 минуте первого периода открыл Рид Буше, забросив шайбу в ворота хозяев. В предыдущем мачте с «Адмиралом» именно его бросок в серии буллитов принес победу «Авангарду». За пять минут до перерыва нападающий «Амура» Станислав Бочаров сравнял счет.

На 8 минуте второго период Никита Гребёнкин забил гол в ворота омичей и вывел хабаровчан вперед.

За 2 минуты до конца третьего периода счет вновь сравнялся благодаря удачному броску Корбэна Найта.

Исход матча решился в серии буллитов. Победу «Амуру» принес Сергей Дубакин — 3:2.

Напомним, завтра, 4 февраля, омичи проведут повторный матч с хабаровской командой.

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