В Омске построили новую АЗС в Ленинском округе

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омске построили новую автозаправочную станцию (АЗС). Она на расположена на улице Машиностроительной в Ленинском округе.
Разрешение на ввод в эксплуатацию АЗС застройщику ООО «РЕТРАКС» выдал департамент архитектуры и градостроительства.
Общая площадь объекта составляет 392 квадратных метра. АЗС способна заправлять бензином до 120 транспортных средства в час.
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