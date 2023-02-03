В Омске построили новую АЗС в Ленинском округе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске построили новую автозаправочную станцию (АЗС). Она на расположена на улице Машиностроительной в Ленинском округе.

Разрешение на ввод в эксплуатацию АЗС застройщику ООО «РЕТРАКС» выдал департамент архитектуры и градостроительства.

Общая площадь объекта составляет 392 квадратных метра. АЗС способна заправлять бензином до 120 транспортных средства в час.

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