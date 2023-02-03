В Омске при столкновении двух иномарок на Левобережье пострадал 2-летний мальчик

Фото: Госавтоинспеция
В Омске сегодня днем, 3 февраля, на улице Рокоссовского столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида» двигался по улице улице Рокоссовского со стороны улицы Лукашевича. В районе дома №2 мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся «Субару».
В результате аварии пассажир «Субару» — 2-летний мальчик — получил травмы и был доставлен в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП госавтоинспекторам предстоит установить в ходе проверки.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru