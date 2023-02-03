Сегодня вечером омич Рамис Ахметов выступит в новом сезоне Stand Up на ТНТ

Сегодня в 22:00 на канале выйдет новый выпуск комедийного шоу. Вместе с Алексеем Щербаковым насущные вопросы на злобу дня будут обсуждать новички жанра и уже хорошо знакомый зрителю стендапер из Омска Рамис Ахметов.

Омич много лет в комедии, он участвовал во многих телевизионных проектах, трижды становился финалистом «Comedy Баттл», а также засветился в «Открытом микрофоне». Правда, раньше Ахметов выступал с гитарой, но сейчас чаще выходит на сцену с классическими монологами.

В Stand Up на ТНТ Рамис также появится впервые. Большую часть своего рассказа комик посвятит трудностям перевода разного рода.

- Вы когда-нибудь пытались петь в караоке хит на иностранном языке? А как себя чувствуете, когда ваша вторая половина демонстрирует лингвистические способности, а вы не в состоянии понять и слова? Ну, и как сложно понять уже друг друга без слов?! - с таким монологом к зрителю он выйдет на сцену.