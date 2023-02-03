В Омске фельдшер получил ранение ножом и сослался на уличное нападение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональный минздрав сообщил, что хирургам пришлось спасать своего коллегу-фельдшера, который поступил в городскую клиническую больницу №1 имени Кабанова с ножевым ранением. Сам раненый рассказал, что по пути на работу на него напали и ударили ножом. Но позже полицейские проверили слова и опровергли эту версию.

Правоохранители пришли к выводу, что ножевое ранение мужчине было нанесено по месту его жительства, в ходе бытового конфликта утром. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

По данным коллег из минздрава, жизнь мужчине буквально спасали - ранение было довольно тяжелым, и счет шел на минуты. Однако операция прошла успешно. Сейчас фельдшер под наблюдением врачей.