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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 11:52

В Омске фельдшер получил ранение ножом и сослался на уличное нападение

В полиции разобрались: конфликт - домашний
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональный минздрав сообщил, что хирургам пришлось спасать своего коллегу-фельдшера, который поступил в городскую клиническую больницу №1 имени Кабанова с ножевым ранением. Сам раненый рассказал, что по пути на работу на него напали и ударили ножом. Но позже полицейские проверили слова и опровергли эту версию.

Правоохранители пришли к выводу, что ножевое ранение мужчине было нанесено по месту его жительства, в ходе бытового конфликта утром. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

По данным коллег из минздрава, жизнь мужчине буквально спасали - ранение было довольно тяжелым, и счет шел на минуты. Однако операция прошла успешно. Сейчас фельдшер под наблюдением врачей.