В Омске в 2023 году начнется капитальный ремонт двух школ

Здание школы №3 Фото: 2gis

В Омске в этом году проведут капитальный ремонт в двух образовательных учреждениях в Ленинском округе — в школе №3 и гимназии №75.

— В обоих зданиях требуется ремонт кровли, замена коммуникаций, предстоит привести в порядок столовые и кабинеты — перечень длинный. И вроде все на виду, но проблема в том, что многие серьезные дефекты скрыты под слоями штукатурки. Сейчас это ярко иллюстрирует здание гимназии № 88. Приняли решение заказать дополнительное обследование указанных школ, чтобы понимать, какие нас ждут «сюрпризы», — рассказал мэр Сергей Шелест.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелест

По словам главы города, координацией процессов, связанных с капремонтом школ, и контролем за качеством работ займется специальная рабочая группа, в состав которой войдут проектировщики, представители профильных департаментов и подрядчиков.

Отметим, в 2024 году в Омске планируют провести капремонт в одиннадцати школах.

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