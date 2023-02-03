Омский аэропорт предоставил сводку пунктуальности авиаперевозчиков за январь 2023 года

Фото: омский аэропорт.

Омский аэропорт по традиции обнародовал рейтинг регулярности полетов по итогам января 2023 года. Как и в прошлом месяце, лучшей стала красноярская авиакомпания «Красавиа», ее рейтинг 92,9%. Аутсайдером стали «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга, набравшие только 40%.

Напомним, что «Красавиа» до прошлого месяца перевозила чартерными рейсами только вахтовиков, а в январе открыла регулярное сообщение по маршруту Красноярск - Омск - Красноярск.

За ней следует «ЮТэйр» родом из Ханты-Мансийска, который всего на о,1% уступает январскому лидеру. На третьем месте разместился партнер Омского аэропорта «Ред Вингс» с рейтингом 88,9%.

Что касается аутсайдеров, то в конце рейтинга отметилась авиакомпания «Россия», принадлежащая «Аэрофлоту», она набрала всего 48,6%. На полтора процента ее опередили «Икар» из Оренбурга и Qazaq Air из Казахстана, набравшие по 50%.