С омских дорог на своей и арендованной технике вывезли 400 тысяч кубометров снега

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омская городская администрация отчитывается о количестве снега, вывезенного с омских дорог. Согласно последним данным, цифра достигла 400 тысяч кубометров, 48 тысяч - за счет арендованной, а не собственной техники. Сейчас в уборке города ежесуточно задействуется порядка 100 единиц техники для вывоза снега, из них пятая часть – арендованные самосвалы.

При этом объемы планируют наращивать, в том числе за счет нового подрядчика. Он придет на помощь городскому управлению дорожного хозяйства и благоустройства и займется вывозом снега с потенциальных зон подтопления.

Согласно условиям контракта, привлеченная техника будет работать почти до конца апреля, включая выходные и праздничные дни по предварительным заявкам. Грузоподъемность каждого самосвала составит не меньше 10 тонн, объем кузова – не менее 15 кубических метров. Также машины должна быть оснащены системой «ГЛОНАСС».