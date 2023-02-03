Мэр Шелест сообщил, что коллективы, выселенные из ДК «Шинник», переедут в ДК «Современник»

В телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что в администрации подняли на обсуждение и контролируют вопрос переезда творческих коллективов из проданного ДК «Шинник». На особом контроле градоначальника - проект «Танцы без границ», где солируют инвалиды-колясочники. Коллектив планируют разместить в ДК «Современник», запускают процесс переезда. В «Современнике» также разместят центр семейного творчества «Небылицы» и танцевальный клуб Svetoch Dance. - Спортивный клуб «Триумф» будет заниматься в музыкально-педагогическом училище. Образцовый ансамбль эстрадного танца «Сюрприз» примут школа № 141 и ДК «Светоч». Фольклорный ансамбль «Дивно» переедет в Дом дружбы. Ассоциация содействия развитию физкультуры, современного танца и спорта имени Алексея Черепанова тоже определилась с новым местом, - добавил Шелест. Другим артистам подбирают варианты, потому как в ДК «Шинник» в скором времени откроется медицинский центр.