К 8 февраля станет известно, какие штрафы омские предприятия будут платить за выбросы

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Федеральные СМИ сообщают, что до 8 февраля в Минэкономразвития прорабатывают размеры штрафов для предприятий за выбросы в атмосферу. Они должны быть экономически обоснованными. Соответствующее поручение министерству дала вице-премьер Виктория Абрамченко. Если выбросы предприятия превысят допустимый объем, его обяжут выплатить оборотный штраф, размер которого будет зависеть от выручки компании за год.

- На данный момент в соответствии с полученным поручением идет проработка вопроса относительно обоснованности размеров штрафов, — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

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