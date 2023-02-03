В воздухе над Омском нашли превышение азота и углерода

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омичи продолжают не первый день жаловаться на запахи химии, гари в воздухе. Накануне вечером в городе объявили режим «черного неба», то есть неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей. Он должен был продлиться до 11:00 3 февраля. Затем режим НМУ продлили до 4 февраля. Вместе с этим в региональном минприроды сообщили, что 2 февраля эколаборатория и стационарные посты обнаружили превышения по выбросам.

- Около дома по улице 1-я Промышленная, 4 с 22:00 до 22:40 зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации оксида азота в 1,27 и диоксида азота в 1,25. Также около дома по улице Омская, 119 с 23:40 до 00:20 часов была взята проба атмосферного воздуха, однако превышений контролируемых веществ обнаружено не было. Кроме того, на автоматизированном посту на улице. Заслонова в 20:00 было обнаружено превышение концентрации оксида углерода в 1,16 раз, - рассказали в ведомстве.

На автоматизированных постах в других районах города превышений ПДК не было.