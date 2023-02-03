В Омске владельцев маршрутов в центре города обязую закупить более вместительные автобусы для пассажиров

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С 1 июня 2023 года омский дептранс запланировал изменение части маршрутов общественного транспорта. К указанному сроку перевозчики, которые работают на маршрутах в центральной части города, должны будут закупить новые, более вместительные автобусы. Если условие не будет выполнено, владельцы рискуют потерять договоры на действующие и планируемые схемы движения и перейти работать в отдаленные уголки города.

- С 1 июня планируется изменение схем движения 22 маршрутов. Если перевозчики не обновят подвижной состав, то их автобусы будут двигаться по улицам Жукова, Фрунзе, - рассказал глава дептранса Вадим Кормилец в эфире ГТРК «Иртыш».

Также к лету в город прибудут 30 составов новых троллейбусов «Адмирал», их тоже выведут на улицы города.