Россельхознадзор предупредил о контрафактной вакцине от бешенства

Внимание! В обращении на территории России находится контрафактная вакцина от бешенства животных «Нобивак® Rabies»

Россельхознадзор предупреждает ветеринарных врачей, владельцев домашних животных и других участников рынка лекарственных препаратов для ветеринарного применения о нахождении в обращении на территории Российской Федерации вакцины против бешенства животных «Нобивак® Rabies» с маркировкой на иностранном языке, а также с наличием на упаковке стикеров на русском языке.

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» сведения на упаковку лекарственных препаратов должны быть нанесены хорошо читаемым шрифтом на русском языке. Наличие стикеров на маркировке ветеринарных препаратов законодательством не предусмотрено.

Следовательно, обращение лекарственных препаратов с маркировкой на иностранном языке и наличием стикеров поверх заводской маркировки является незаконным.

Обо всех случаях выявления «Нобивак® Rabies» и других лекарств для ветеринарного применения с вышеуказанными признаками следует немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Омской области: е-mail: rshn19@fsvps.gov.ru, vet-licence.omsk@yandex.ru или по тел.: 8(3812) 44-31-47, 45-13-27.

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