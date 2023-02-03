Врач-онколог: сохраняйте спокойствие и не зацикливайтесь на страхах

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Несмотря на безусловные успехи медицины в лечении онкологических заболеваний, диагноз «злокачественное новообразование» пугает людей вдвое сильнее, чем любой другой.

Если у вашего близкого человека выявили онкологическое заболевание, постарайтесь выработать четкую позицию относительно данной проблемы, советует врач – онколог Евгений Милияров.

- Вам необходимо принять факт наличия заболевания и приложить все силы, чтобы помочь близкому человеку. Настраивайте его на борьбу и непременно на положительный результат.

Онкологические больные имеют очень уязвимую психику, что необходимо учитывать на всех этапах лечения и помощи в обслуживании.

Большое значение имеет регулярное наблюдение за состоянием больного: взвешивание, измерение температуры тела, аппетит, самочувствие, настроение. Во всех случаях главным в уходе за онкологическими больными является строгое следование рекомендациям врача-онколога и доброжелательное отношение.

Однако не следует зацикливаться на заболевании. Пациент должен понимать, что его родственники просто рады быть с ним. Своим вниманием вы можете помочь родному человеку справиться с тяжелой проблемой и пройти этот непростой жизненный этап.

Помните, что онкологические заболевания зачастую излечимы и чем раньше обнаружено заболевание и начато лечение, тем лучше прогноз. Именно поэтому так важно регулярное наблюдение у врача, прохождение профилактических осмотров и диспансеризации, на которых могут обнаружить заболевание на ранней стадии и сохранить жизнь.