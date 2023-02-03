В «Омск РТС» подвели итоги акции «Надежная управляющая компания»

Лидером сразу в двух номинация стала УК «Левобережье». Компания взяла первые места за максимально подготовленное количество домов к отопительному сезону, а также за участие в подготовке к отопительному сезону домов, не выбравших способ управления. Дипломы II степени получили УК «Кристалл» и ЖКО «Кировский» соответственно.

В рамках акции «Надежная управляющая компания» были оценены управляющие компании, на обслуживании которых находятся десять и более многоквартирных домов, подключенных от тепловых источников АО «ТГК-11» и АО «Омск РТС». Основной упор был сделан на качественную подготовку внутридомовых систем теплоснабжения к отопительному периоду, минимальное количество замечаний, либо их отсутствие. Дополнительно рассматривались УК, которые занимались подготовкой к отопительному периоду многоквартирных жилых домов, жители которых не выбрали способ управления.

Такие мероприятия со стороны Омск РТС позволяют жителям многоквартирных домов полноценно оценить работу своих управляющих компаний и понимать какие городские УК в полном объеме занимаются подготовкой жилого фонда к отопительному периоду.