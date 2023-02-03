В 2022 году «Росводоканал Омск» направил полмиллиарда рублей на развитие коммунальной инфраструктуры города

В прошлом году омский водоканал продолжил реализацию инвестиционной программы 2020-2024 гг. с общим объемом финансирования 3,162 млрд рублей. При плановом показателе инвестиций на 2022 год в размере 505 млн рублей, фактически на мероприятия инвестпрограммы и строительство внеплощадочных сетей для подключения новых абонентов было направлено 513 млн рублей (с НДС).

- В прошлом году в рамках инвестиционной программы продолжили модернизацию очистных сооружений канализации. Выполнен большой объем работ по внедрению технологии флотационного уплотнения избыточного ила и строительству новых песколовок. Обновлены участки сетей водоснабжения и водоотведения. Завершили строительство водопроводных коммуникаций и установку насосного оборудования, решив проблему с низким напором воды в семи многоквартирных домах на улицах Железнодорожных, - рассказал генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Среди завершенных проектов 2022 года следует отметить реконструкцию сетей водоотведения в Старом Кировске, где в районе улицы Мельничной проложили новый участок коллектора протяженностью около километра. При строительстве сетей была использована специальная гофрированная двухслойная труба со сроком службы 50 лет. Введённый в эксплуатацию участок коллектора позволил понизить уровень сточных вод и увеличить производительность сети.

Для надежного водоснабжения потребителей поселков Амурский-2, Загородного, Степного, Большие поля и Первого кирпичного завода специалисты построили новый дюкерный переход через реку Омь. Работы по созданию резервной схемы подачи воды вели два года. Затраты на реконструкцию дюкерного перехода в прошлом году составили 35 млн рублей, а общий объем вложенных средств превысил 40 млн рублей.

В планах инвестиционной программы 2023 года продолжение строительно-монтажных работ на новых песколовках, внедрение передовых технологий очистки сточных вод. В этом году омский водоканал планирует инвестировать в обновление коммунальной инфраструктуры областного центра 760 млн рублей.