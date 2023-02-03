В Омске продлили режим НМУ первой степени опасности до 4 февраля

Неприятные запахи уже ощутили жители Омска в некоторых частях города Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске продлили режим НМУ первой степени опасности, объявленный ранее до 11:00 сегодня, 3 февраля. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По информации синоптиков, на территории Омска и области до 11:00 4 февраля сохранятся неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, за январь 2023 года режим НМУ в Омске был объявлен пять раз.

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