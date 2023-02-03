В Омске домработница пойдет под суд за кражу драгоценностей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировский районный суд рассмотрит уголовное дело 41-летней омички, сообщили в областной прокуратуре. Она обвиняется в краже, совершенной с причинением значительного ущерба. Женщина подрабатывала домработницей и в октябре прошлого года она убиралась в одной из квартир. Когда омичка стала раскладывать вещи в шкафу, то увидела косметичку, в которой оказалось множество ювелирных украшений. Уборщица решила забрать драгоценности и стала хранить их у себя дома. Материальный ущерб составил 190 тысяч рублей. Омичка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.