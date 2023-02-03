В Омске собирают экспедицию в верховья Иртыша, изучат возможность судоходства с Западным Китаем

Омское отделения Российского географического общества и Фонда поддержки спорта «Сибирские парусные экспедиции» собирает экспедицию для изучения возможности судоходства и логистической связки между Омском и Западным Китаем.

Экспедиция приурочена к вековому юбилею Центрально-Азиатской экспедиции выдающегося русского художника и ученого Николая Рериха. Ее подготовка — серьёзный и объёмный проект.

В 2023 году будет организован поход двух омских парусных яхт «Сибирь» и «Стрелец» до озера Зайсан, куда впадает Чёрный Иртыш, чтобы не терять времени и провести часть работ и необходимые замеры. Основной этап экспедиции с подъёмом по руслу реки до города Бурчун (КНР) намечен на навигацию 2024 года.

В ходе экспедиции также проведут работы по определению экологического состояния Иртыша, другие научные исследования. Масштабный проект потребует ресурсов и омское отделение РГО рассчитывает заручиться поддержкой Фонда президентских грантов. Для выполнения поставленных задач необходимо специальное экспедиционное судно с малой посадкой.

В связи с запросом омский губернатор Александр Бурков провел рабочую встречу с руководителем яхт-клуба Сергеем Щербаковым.

- В первую очередь мы с вами хотим оценить состояние водной артерии: сможем ли дойти до Западного Китая. Заодно изучить вопросы судоходства, экологические и природные показатели. Экспедиция рассчитана на два этапа: первый можно пройти на яхтах, а ко второму нужно подготовить судно с осадкой на ходу не более 40 сантиметров, — резюмировал Бурков.