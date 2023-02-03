Вадим Кормилец назвал законным повышение стоимости проезда до 35 рублей в омских маршрутках

Фото: 2gis.

Директор департамента транспорта Вадим Кормилец прокомментировал повышение стоимости проезда на маршрутке №212 до 35 рублей при оплате банковскими картами. Многие омичи засомневались в законности подобного решения.

— Это законно. Это маршрут с нерегулируемым тарифом. По Федеральному закону №220 у перевозчика есть права и полномочия повышать стоимость проезда. Он действовал в рамках закона. Отмечу, до сих пор у пассажиров сохраняется возможность оплатить проезд наличными. Она не изменилась и составляет 30 рублей, — сообщил чиновник в эфире ГТРК «Иртыш».

Кормилец также подчеркнул, что в 2023 году стоимость проезда в общественном транспорте в Омске повышать не планируется.

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