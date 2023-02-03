В районах Омской области создадут два виртуальных концертных зала и две модельные библиотеки

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По нацпроекту проекта в Кормиловской центральная библиотека и Полтавская центральной библиотеке за 20 миллионов рублей проведут ремонт, закупят современную мебель, новое оборудование, обновят книжные фонды.

- В 2022 году в Омской области открыты пять модельных библиотек — в Исилькуле, Тарском, Таврическом, Оконешниковском и Седельниковском районах, — рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов. — Всего созданы 12 модельных библиотек, они становится не только хранилищем информации, но и консультантом, проводником, наставником. А еще и современным интеллектуальным центром, где доступны ресурсы Национальной электронной библиотеки, работают тематические секции, проводятся мастер-классы.

Также виртуальные концертные залы появятся на базе Исилькульской детской школы искусств и Называевского районного Дома культуры. Общая сумма трансферта из федерального бюджета составит 3,5 миллиона рублей.

В Омской области уже созданы три виртуальных концертных зала — в Таре и в Калачинске, в прошлом году такой зал был открыт на базе Кировского Дома культуры в Омске. В рамках национального проекта «Культура» было приобретено и установлено современное звуковое оборудование, позволяющее принимать в прямом эфире и транслировать видеосигнал из центральных концертных залов страны. Эффект присутствия на концерте достигается благодаря современному видеооборудованию, позволяющему бесперебойно принимать и транслировать изображение, и специальной акустической системе с объёмным звуком. В новых пространствах можно показывать концерты на различных площадках и в режиме онлайн, и в записи.