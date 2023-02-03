Вадим Кормилец: транспортная реформа в Омске идет по плану

Фото: 2gis

В Омске продолжается транспортная реформа. Крупные изменения в работе общественного транспорта ждут омичей летом этого года.

— С 1 июня 2023 года будет проведено изменение схем 22 маршрутов общественного транспорта, которые будут проходить по улице Маршала Жукова. Их проезд будет исключен через центральную часть города. Это маршруты, на которых работают автобусы малого класса, — сказал чиновник в интервью ГТРК «Иртыш».

По словам Кормильца, на центральных улицах останутся только те перевозчики, на чьих маршрутах работает более вместительный транспорт. На данный момент решение принято по маршрутам №323 и №359, еще один перевозчик в ближайшее время планирует закупить автобусы среднего класса.

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