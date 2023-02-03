За месяц с начала года в Омской области больше 40 раз нарушен закон об охоте

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Как сообщает пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира», с начала 2023 года охотоведы выявили 41 нарушение в сфере охоты. Охотники нарушали общие правила, пересекали особо охраняемые природные территории, а то и вовсе вели охоту без разрешения. Все привлечены к административной ответственности.

По 8 случаям инспекторы обращались с заявлениями в полицию. Пока заведено 3 уголовных дела, по 4 идет проверка. Инспекторы напоминают, что в регионе до 28 февраля продолжается сезон охоты на кабана, боровую дичь (глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка), лисицу, енотовидную собаку, куницу, бобра, соболя и других животных. На волка охота охота возможна до 31 марта.

- «БУ «Управление по охране животного мира» напоминает: при осуществлении охоты граждане обязаны иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия (в случае осуществления охоты с огнестрельным оружием), а также разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке. Кроме того, важно соблюдать не только правила охоты, но и охотничий этикет, — напомнили в ведомстве.