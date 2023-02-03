В Омске в 2023 году не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омске в этом году не будут поднимать стоимость проезда в городском общественном транспорте.

— В 2023 году на маршрутах с регулируемым тарифом стоимость проезда повышаться не будет. Прошу омичей не беспокоится, — заявил директор департамента транспорта Вадим Кормилец в интервью ГТРК «Иртыш».

Напомним, последний раз стоимость проезда в общественном транспорте поднимали в 2019 году.

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