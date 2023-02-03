В омском парке 30-летия ВЛКСМ центральную аллею очистят от киосков, их перенесут

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В Омске стартовала работа над преображением парка имени 30-летия ВЛКСМ, согласно новой концепции. Сейчас прорабатывается вопрос зонирования территории, сообщает «Омскрегион».

- Точки питания и аттракционы сейчас вперемежку расположены в парке. Но мы планируем все изменить. С предпринимателями мы проговаривали эти планы, кто-то будет свою локацию менять. Начинаем чистить центральную аллею. Аттракцион, установленный в прошлом году, перенесем в зону аттракционов. Центральную аллею хотим освободить вплоть до сцены, чтобы это была прогулочная зоны, здесь можно разбить газон, высадить растения. Все киоски перенесем на другую аллею, - подробно рассказал директор парка Михаил Морозов.

Закупать новые аттракционы не станут - в прошлом приобрели четыре, и пока достаточно. Деньги также планируют направить на ремонт пешеходного моста через озеро парка.

В весенне-летний период собираются довести до ума и Советский парк: завершить входную группу и наполнение территории.