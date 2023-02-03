В Омске могут начать строить новый газопровод для газификации Казахстана и экспорта ресурса в Китай

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Длительные переговоры о поставках газа из России в Казахстан обретают конкретные очертания. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В следующем году власти Казахстана не исключают дефицит энергоресурсов. Поэтому министр энергетики соседней республики Болат Акчулаков предложил два, уже конкретных, способа проведения газовой трубы.

Первый вариант предполагает строительство газопровода по пути Барнаул — Рубцовск — Семей — Усть-Каменогорск с продолжением на китайский город Алашанькоу для поставок в Китай и ответвлением на Павлодар.

Во втором случае отправной точкой сделать Омск, пустить трубу в Павлодар, затем - в Семей, с ответвлением на Усть-Каменогорск и продолжением на Алашанькоу. Окончательное решение, исходя из состояния газотранспортной сети и наличия ресурсов, должна принять компания «Газпром».