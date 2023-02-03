В Омске каждую субботу из-за ярмарки будут перекрывать движение по улице Рождественского

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До конца 2023 года участок улицы Рождественского в Ленинском округе Омска будут перекрывать ради проведения ярмарок по субботам. Выдано особое распоряжение Госавтоинспекцией региона. В феврале перекрытие приходится на 4, 11, 18 и 25 числа. Период временного ограничения продлится с 8 утра до 16 часов дня.

- В феврале движение всех видов транспорта на участке от дома №6/2 до дома №6/5 перекроют четыре раза. Также будет запрещена парковка всех видов транспорта, - сообщили в Госавтоинспекции. Водителям рекомендовано объезжать перекрытый участок по дороге между улицей Серова и улицей Всеволода Иванова – от дома № 15 до дома № 7 по улице Рождественского.

Инспекторы обращают внимание водителей и пешеходов на временные дорожные знаки и информационные щиты.