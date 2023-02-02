В Омске до утра объявлен режим НМУ первой степени опасности

Нюхнем снова?
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Омске вновь объявлен режим НМУ первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
По прогнозам синоптиков, на территории Омска и области до 11:00 3 февраля будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей.
Напомним, последний раз режим НМУ в Омске объявляли 20 января.
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