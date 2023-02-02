Исилькульскому бульвару «Озерки» в Омской области на обустройство выделили более ста миллионов рублей

В текущем году в Исилькуле начнут реализацию проекта «Бульвар «Озерки» возвращение сердца города». Проектом предусматривается обновление общественного пространства по улице Ермолаева, где будет зона с камерной сценой, доска почета, парковки, фонтан, «дождевой сад», молодежная и коммерческая зоны, променад, зоны открытого и музейного лекториев и другие площадки общественного назначения.

Над проектом работала большая команда жителей и приглашенных экспертов. Выбор территории объясняется тем, что в данной части города проживает наибольшее количество населения, расположены ключевые учреждения образования и культуры — музей, педагогический колледж, общежитие студентов, школа №1, станция юных техников, дом детского творчества, ЗАГС, детская художественная школа.

Проект реализуют в 2023-2024 годах. Сегодня на заседании регионального кабинета министров Исилькульскому городскому поселению на эти цели распределили 105 млн рублей, из них 85 млн рублей — средства федерального гранта, 20 млн рублей — средства областного бюджета.