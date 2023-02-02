На севере Омской области иномарка сбила 9-летнего мальчика

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром, 2 февраля, на севере Омской области в Таре произошло ДТП, в результате которого пострадал 9-летний ребенок.

Предварительно установлено, что 38-летняя женщина, находившаяся за рулем «Хонды» двигалась по улице Советской. В районе дома №146 она сбила 9-летнего мальчика, переходившего проезжую часть. Малолетний пешеход получил травмы, его доставили в больницу.

Обстоятельства и причины произошедшего правоохранителя установят в ходе проверки.

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