Управляющий Сергей Коновалов покинул омский Сбербанк

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В Омском отделении Сбера сменился управляющий. После 3 лет работы в Омске свой пост покинул Сергей Коновалов. Временным управляющим омским отделением банка стала его заместитель Ирина Амелина. Как сообщили в пресс-службе Сбера, Коновалов решил продолжить карьеру в другой компании.

- Сергей Коновалов решил продолжить карьеру вне Сбера. Сейчас обязанности управляющего временно исполняет Ирина Амелина - заместитель управляющего Омским отделением Сбера, - прокомментировали для прессы.

Ранее он на протяжении почти пяти лет занимал пост управляющего Удмуртским отделением банка.