С 26 марта из Омска запускают рейс в Ташкент

Фото: официальный сайт перевозчика.

Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила, что собирается увеличить количество рейсов в Россию. В частности, с 26 марта из Омска запустят авиаперелет в Ташкент и обратно. Самолет будет летать с 26 марта раз в неделю по воскресеньям.

В полете пассажирам придется провести 2,5 часа. Из Ташкента лайнер A-320 будет вылетать в 18:30 по местному времени. В Омск он прибудет в 22:05. В обратном направлении лайнер вылетит в 23:35, а приземлится в столице Узбекистана в 1:15 по местному времени.

Стоимость разная, зависит от спроса на билеты. Так из Омска в Ташкент можно улететь за 8 300 рублей, а вернуться уже за 19 тысяч.