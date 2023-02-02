За классное руководство омские учителя в 2023-м получат 1 миллиард рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

На заседании правительства Омской области были распределены средства для муниципальных образований в 2023-2025 годы. Обсудили выплаты на класссное руководство учителей.

За три года на эти цели будет направлено свыше трех млрд рублей, из них более одного миллиарда в 2023 году. Всего 11 623 педагогов будут получать такую доплату.

- На плечи классных руководителей ложится большая нагрузка. Они должны быть постоянно в контакте с учениками, учителями-предметниками и родителями. Кроме того, в числе их задач - организация всей досуговой и внеурочной деятельности. Таких профессионалов необходимо поддерживать. Мы делаем всё возможное для того, чтобы обеспечить нашим педагогам конкурентную заработную плату. Средства на выполнение этих социальных обязательств заложены в областном бюджете на 2023 год, — подчеркнул губернатор Александр Бурков.

По поручению президента, с 1 сентября 2020 года все классные руководители получают федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей. На уровне региона она сохранена.