В первый месяц 2023 года в Омске выросла рождаемость

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Омские минздрав сообщил, что в январе текущего года в регионе выросла рождаемость. Прирост составил 15% по сравнению с этим же периодом 2022-го. Всего за минувший месяц на свет появились 1 407 детей.

Согласно последней переписи населения, Росстат также отмечает несколько позитивных тенденций в демографии региона. Увеличивается доля детей, родившихся третьими и последующими, в общем числе рождений. Если в 2017 году доля таких рождений составляла 22 %, то в 2022 году – уже 30 %.

Также в 2022 году зафиксировано увеличение доли новорожденных, родившихся первыми. За 11 месяцев 2022 года доля первенцев в общем числе рожденных детей составила 36,9 % (в прошлом периоде – 35,1 %).

С апреля по декабрь 2022 года в регионе стало больше беременных на учете по беременности – их прирост составил 18 % (или + 1 283 женщины).