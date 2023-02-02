Губернатор Бурков пообещал омичам построить зеленую зону на месте свалки в Центральном округе

Губернатор Омской области Бурков осмотрел ход работ по ликвидации свалки в Центральном округе Омска.

Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов площадью 30 га идет в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» и будет завершена в 2023 году. Экологический эффект, благодаря этой работе, почувствуют десятки тысяч омичей. Особенно жители активно застраивающегося микрорайона Амурский-2, расположенного в нескольких километрах от этого объекта.

Свалка в Центральном округе – вторая из пяти, включенных в нацпроект. Первую в Таре ликвидировали в 2021 году. На очереди еще три свалки в Омске: в Советском, Кировском и Ленинском округах. В 2022 году работы по ликвидации начались на всех полигонах. Завершить их необходимо в 2024 году.

Сейчас техническая готовность объекта в ЦАО составляет 56%. Пока формируется гидроизоляция, дренаж, затем сверху всё закроется почвой, на которую будет высажена зелень.

- Мы планируем максимально быстро почвенно-растительный слой завести, посадить траву, чтобы у нас к лету, к фактическому окончанию работ она уже взошла, то есть первый биологический этап провести, чтобы мы заказчику передали полностью завершенный объект, — пояснил директор компании-подрядчика «БМТ-сервис» Иван Ерогин.

- Регион получил 740 млн рублей из федерального бюджета для ликвидации этой свалки. Рекультивация идет согласно графику и даже с его опережением. И мы рассчитываем к осени этот объект закончить. Затем – обязательный контроль в течение 4-5 лет за всеми биологическими процессами. На месте рекультивированной свалки в Центральном округе Омска появится зеленая зона, — резюмировал Бурков.