Омские власти предлагают установить ларьки на 75 «неликвидных» пустырях

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Омские власти рассматривают вариант установки ларьков на 75 из 750 пустырей, оставшихся после сноса ветхого и аварийного жилья. Обсуждение этой инициативы прошло сегодня, 2 февраля, в Горсовете на заседании комитета по экономическому развития

По мнению мэрии, проблема с 75 участками заключается в том, что их невозможно ввести в оборот по двум причинам: либо их площади недостаточно для полноценного строительств, либо они расположены на нескольких участках, в том числе на землях общего пользования.

Вице-мэр, директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня подчеркнул, что городская администрация будет рассматривать установку ларьков на пустырях, если в этом есть необходимость, и благоустройство таких территорий.

— Сегодня нам администрация доложила, что из 750 пустующих участков, только 75 осталось неопределенными. Вот этим участкам нужно найти хозяина. К этой работе необходимо подключить не только департамент архитектуры, но и и департамент спорта, департамент культуры и др. Нужно объяснить населению, что эта территория может стать местом благоустройства или детской площадкой, например. Но у нее должен появиться хозяин, — сообщил председатель профильного комитета Алексей Провозин.

Напомним, ранее мэрии удалось найти применении пустырям на территории Омска. Так, были сформированы участки для строительства многоквартирных домов на 6-й Станционной и 33-Северной.

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