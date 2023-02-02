С февраля в Омске проезд в маршрутке № 212, следующей до МЕГИ, подорожал до 35 рублей

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В одной из маршруток Омска - под № 212, которая следует от ТК «Лента» до СТЦ «МЕГА», с 1 февраля на 5 рублей подорожал проезд. Для пассажиров при расчете банковскими картами и электронными проездными билетами, он составит 35 рублей. Те, кто едут за наличный расчет, смогут заплатить по старой цене 30 рублей. Как говорят предприниматели, работающие на маршруте, мера - вынужденная.

- Мы выживем на самоокупаемости, у нас нерегулируемый тариф, никаких дотаций мы от города не получаем — ни на запчасти, ни на топливо. У меня 90% машин работают на дизельном топливе. А солярка очень подорожала. Литр — почти 60 рублей. Если водитель едет пустой, он работает только на одну солярку, — приводит слова перевозчика Владимира Черепанова портал «НГС55».

Известно, что дептранс уведомлен о нововведении частников.