В Омске число закрытых на карантин по ОРВИ групп в детсадах выросло в 10 раз

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Омске вновь стали закрывать классы в школах и группы в детсадах на карантин по ОРВИ. Об этом сообщает «СуперОмск» со ссылкой на пресс-службу департамента образования.

На 2 февраля 2023 года в омских школах из 5309 классов на карантин по ОРВИ были закрыты 32. В детсадах 33 из 2100 групп отправлены по домам. Две недели закрыты были всего 1 класс и 3 группы.

Напомним, в Омской области продолжает снижаться число больных ОРВИ и гриппом. Показать заболеваемость за прошлый неделю составил 61,5 на 10 тысяч населения, это на 52,7% ниже эпидпорога. Однако коронавирус еще не покинул региона. Только на прошлой неделе от него скончались 7 человек.

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