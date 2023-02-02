На Омском НПЗ начала работу первая очередь комплекса водоочистки «Биосфера»

Омский НПЗ «Газпром нефти» запустил первую очередь комплекса биологических очистных сооружений «Биосферы». Данный этап включает запуск блока первичной механической подготовки воды, который отфильтровывает более 80% примесей.

Сегодня строительство комплекса продолжается. Весь объект целиком, согласно плану, будет запущен в эксплуатацию ближе к концу 2023 года. За счет использования инновационных технологий вода будет очищаться почти на 100% для повторного применения в производственных процессах. Строительство «Биосферы» включено в план ФП «Чистый воздух» и является частью программы экологической модернизации ОНПЗ.

«Компания „Газпром нефть“ входит в число отраслевых лидеров по экологизации производства. Наглядный пример этого — масштабная модернизация Омского НПЗ. Это предприятие заботится о том, чтобы минимизировать экологические риски, и наращивает инвестиции в природоохранные программы. Хочется отметить работу ОНПЗ над ключевыми экопроектами и программами региона. В этом смысле предприятие уже заложило определенные стандарты ответственного отношения к окружающей среде», — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

«Биосфера» — многоступенчатая система водоочистки. Комплекс удаляет из воды примеси, очищает с помощью бактерий и угольных фильтров, обеззараживает ультрафиолетом. Благодаря технологиям очистных сооружений Омский НПЗ сможет на 70% уменьшить использование речной воды.

«Запуск первой очереди «Биосферы» Омского НПЗ — это важный этап программы экологической модернизации предприятия. Начав программу в 2008 году, мы ставили задачу последовательного снижения влияния производства на окружающую среду, и благодаря самым современным технологиям мы добиваемся значительных результатов. Общее воздействие предприятия на окружающую среду уже снижено на 40%. К 2025 году воздействие Омского НПЗ сократится еще на 25%», — сообщил заместитель председателя Правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

В 2017 году «Газпром нефть» уже запустила комплекс «Биосфера» на Московском НПЗ. Инновационные технологии по сохранению водных ресурсов получили высокую оценку Минприроды РФ и правительства Москвы.