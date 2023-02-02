В Омске в парке «Зеленой остров» появится новый бесплатный пляж

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске на севере парка «Зеленый остров» появится новый пляж. Место отдыха будет расположено вблизи затона судоремонтного завода.

— В прошлом году парк «Зеленый остров» принял на баланс Первомайский пляж. А в этом году мы планируем обустроить второй пляж, в северной части парка: оформим договор водопользования, поставим пункт спасателей, проведем обследование дна и так далее, — рассказал директор парка Алексей Сокин.

Напомним, на «Зеленом острове» весной этого года начнется третий этап благоустройства. Подрядчики отремонтируют лестницы, центральную аллею, а также построят велодорожку. Обновление ждет и входную группу парка (от остановки «Городок водников» до «Евромеда»). Ее реконструкция обойдется в 31 миллион рублей.

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