Помещение бывшего ресторана-паба «Альбион» за 35 млн рублей выкупил омский бизнесмен

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В среду, 1 февраля, стали известны итоги повторного аукциона по продаже двух нежилых помещений на улице Декабристов, находящихся в собственности обанкротившейся компании ООО «ОША».

На первый лот — трехэтажное (два из них — подвал) нежилое помещение площадью около 2 тысяч квадратный метров — покупателей не нашлось, несмотря на то, что его к пятому этапу торгов снизилась на 14 миллионов рублей.

Второй лот — двухэтажное нежилое помещение (один из этажей — подвал) площадью 917 квадратных метров, в котором ранее располагался ресторан-паб «Альбион» — ушел с молотка за 35,7 миллиона рублей. Как следует из данных на Федресурсе, новым владельцем недвижимости стал бизнесмен Евгений Стручков.

Согласном данным ЕГРЮЛ, Стручков является директором и учредителем ООО «Латис». Основной вид деятельности компании — торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями. Кроме того, бизнесмен является руководителем и соучредителем ООО «Аллегро», занимающегося арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Напомним, первые торги на продажу данных объектов недвижимости ранее были признаны несостоявшимися.

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