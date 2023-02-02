В Омске экс-директор ООО «СибПромСтрой» Гутников, обманувший дольщиков, отправится в колонию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске суд вынес приговор экс-директору строительной компании ООО «СибПромСтрой». Он был признан виновным в хищении денежных средств дольщиков.

Как было установлено в суде, в 2015-2016 годах подсудимый получил денежные средства по договорам долевого строительства за квартиры в строящемся жилом доме по улице 3-й Любинской в Кировском округе. Часть денег — 2,5 миллиона рублей — он потратил на наличные нужды и свои коммерческие проекты, которые никак не были связаны со строительством многоэтажки. Его действия привели к очевидным результатам — дом не был достроен, квартиры дольщикам в собственность переданы не были.

Куйбышевский районный суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам исправительной колонии. Правы обманутых дольщиков были восстановлены благодаря «Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства». Организация вернула им денежные средства, которые ранее вносились застройщику.

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