Рекультивацию свалки в Центральном округе Омска завершат к августу 2023 года

Работы по рекультивации будут проведены еще на трех свалках на территории Омска. Фото: телеграм-канал Александра Буркова.

В Омске раньше срока завершат рекультивацию мусорного полигона в Центральном округе. Работы планируют закончить к августу 2023 года. Сегодня об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Омской области Александр Бурков.

Территория бывшей свалки к осени обретет новую жизнь: на ее месте проведут озеленение, а в будущем там планируется создать экологически чистую зону отдыха, как это было сделано в Челябинске.

— На данный момент строительная готовность объекта 56 %. На территории площадью 38 гектаров уже выполнили необходимые ландшафтные и земляные работы, спрессовали и рекультивировали весь мусор, накопленный здесь почти за четыре десятка лет. Это около миллиона кубометров отходов. Подрядчик обещает сдать объект досрочно — к августу этого года. Мусорный полигон в Центральном округе — второй из пяти, включённых в нацпроект. Первый в Таре мы ликвидировали ещё в позапрошлом году. На очереди у нас ещё три в Омске: в Советском, Кировском и Ленинском округах. На эти объекты выделено 6,8 млрд рублей. В прошлом году работы по ликвидации отходов начались на всех полигонах, — рассказал Александр Бурков.

Напомним, работы по рекультивации полигона ведутся на средства федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Омская область на эти цели получила 1,3 миллиарда рублей.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru