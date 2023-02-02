В Омске нелегально работали три ломбарда и одна микрокредитная организация

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске с октября по декабрь 2022 года были выявлены четыре финансовые организации, действовавшие нелегально.

Три компании работали под видом ломбарда, еще одна как микрокредитная организация. Несмотря на тот факт, что все они были исключены из госреестров, они продолжали выдавать займы омичам.

— Начисление завышенных процентов, проблемы с выплатами займов — это то, чем может обернуться для человека обращение к нелегальному кредитору. Прежде чем заключать договор и подписывать документы, проверьте компанию. Сделать это можно в мобильном приложении «ЦБ онлайн» или на сайте Банка России — в поисковой строке нужно ввести название государственного реестра необходимого вида финансовой организации, например ломбарда. Если компании нет в реестрах, лучше с ней не связываться, — рассказал управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Отметим, в 2022 году в Омске в предупредительный список Банка России попали 15 компаний. В нем оказывается финансовые организации с признаками нелегальной деятельности.

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