Омская пенсионерка хотела продать гараж, а в итоге потеряла 50 тысяч рублей

Не повезло...
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Омске пенсионерка пыталась продать гараж, но не смогла, а в добавок к этому лишилась сбережений.
Как рассказала 64-летняя жительница Октябрьского округа, неизвестные похитил у нее 50 тысяч рублей под предлогом перевода аванса при ее покупке гаража.
Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ. Правоохранители направили запросы в банки и операторам сотовой связи. Идут поиски злоумышленников.
Добавим, по информации УМВД России по Омской области, за сутки на территории региона было совершено 19 дистанционных преступлений.
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