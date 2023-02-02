Омская пенсионерка хотела продать гараж, а в итоге потеряла 50 тысяч рублей

Не повезло... Фото: Олег УКЛАДОВ

В Омске пенсионерка пыталась продать гараж, но не смогла, а в добавок к этому лишилась сбережений.

Как рассказала 64-летняя жительница Октябрьского округа, неизвестные похитил у нее 50 тысяч рублей под предлогом перевода аванса при ее покупке гаража.

Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ. Правоохранители направили запросы в банки и операторам сотовой связи. Идут поиски злоумышленников.

Добавим, по информации УМВД России по Омской области, за сутки на территории региона было совершено 19 дистанционных преступлений.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru