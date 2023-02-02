Омское УМВД: в 17-летнего подростка с раной предплечья стреляли из разрешенного травматического пистолета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-служба омской полиции сообщила о том, что нашла 43-летнего жителя города, который накануне стрелял в 17-летнего подростка и ранил его. Как выяснили правоохранители, между омичами произошел конфликт, но парень так и не успокоился, он вернулся к обидчику с подкреплением.

- В ходе предварительной проверки сотрудниками полиции установлено, что накануне несовершеннолетний вместе с приятелем был у знакомых. Между подростком и хозяином дома произошел конфликт. Ночью подросток вместе со знакомыми приехал домой к 43-летнему омичу на улицу Нейбута для выяснения отношений. Конфликт продолжился на улице, в результате мужчина произвел выстрел в сторону несовершеннолетнего и причинил ему телесные повреждения, - рассказали полицейские.

Мужчина стрелял из травматического пистолета ИЖ 79-9Т, на владение которым имеет даже разрешение. Оружие изъяли и отправили на баллистическую экспертизу.